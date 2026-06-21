"Будут вспоминать с ужасом": Стерненко заинтриговал заявлением о Крыме
21 июня аннексированный полуостров Крым подвергся атаке беспилотников. Там были нанесены удары по важным объектам противника по обе стороны от Крымского моста. Однако это может быть лишь началом.
Советник Минобороны и военный эксперт Сергей Стерненко заинтриговал заявлением о том, что может ожидать россиян в Крыму.
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Как Стерненко анонсировал проблемы для оккупантов в Крыму?
В довольно лаконичной, но абсолютно красноречивой форме он отметил, что Украина готовит новые операции против россиян на территории полуострова.
Стерненко отметил, что об этом "они будут вспоминать с ужасом".
Тому, кто последним из оккупантов будет бежать, я не завидую,
– подчеркнул советник.
Пока нет конкретной информации, чего именно следует ожидать от Сил обороны и как они будут создавать проблемы для врага. Это и понятно, ведь разглашение деталей планов украинских военных может помешать их реализации.
При этом стоит отметить, что подобное интригующее заявление сделали также в Силах беспилотных систем ВСУ.
Там опубликовали изображение Крымского моста и отметили, что во время ночной атаки им удалось рассмотреть важный логистический путь со всех сторон.
Стоит напомнить, что атака в ночь на 21 июня оказалась довольно результативной для украинских военных. Сообщается об ударах по объектам морской и топливной инфраструктуры в Краснодарском крае России и временно оккупированной Керчи, в частности по нефтебазе и портовым мощностям.
Также говорится о поражении военных объектов, включая радиолокационные станции С-400, комплексы "Панцирь" и часть обеспечения железнодорожных войск страны-агрессора.
Между тем на полуострове ощущаются последствия ударов. В Крыму нет топлива, фиксируются проблемы с электроснабжением. Местные жители также паникуют и скупают продукты в магазинах. А выехать с полуострова проблематично – образовались огромные очереди из сотен автомобилей в направлении Тамани.