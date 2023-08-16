Это была ошибка, – чиновник НАТО оправдался за одиозное заявление об Украине

Стиан Йенссен – глава канцелярии НАТО – ранее заявил, что Украина может стать частью Альянса, если отдаст России уже захваченные территории. В НАТО слова своего чиновника назвали "ошибкой". Он тоже стал оправдываться за свое заявление.

В НАТО заявили, что Йенссен допустил ошибку. Кроме того, он поспешил объяснить, что его одиозное заявление якобы "было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине".

Обратите внимание Странный вброс, – Данилов прокомментировал одиозное заявление чиновника НАТО

Я не должен был так говорить. Это была ошибка,

– признался Йенссен.

Детали скандала

Йенссен ранее заявил, что Украина может стать частью НАТО, если отдаст России временно оккупированные территории. В МИД Украины такие слова назвали совершенно неприемлемыми. Они подыграют на руку Кремлю.

"Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", – подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Алексей Данилов заявление Йенссена назвал "вбросом".

В ответ неназванный представитель Североатлантического союза поспешил заверить, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Альянс готов оказывать нашей стране помощь столько, сколько потребуется.