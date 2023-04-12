Украинский воин написал японские стихи о войне: их опубликовала местная газета

Защищать Украину от нашествия окупантов на фронт отправились люди самых разных профессий и призваний. Один из воинов, спикер 28-й ОМБр имени "Рыцарей Зимнего Похода" Сергей Белинский увлекается написанием хайку.

Как он сам поделился, эта лирическая поэзия помогает ему справиться с отрицательными эмоциями в поле боя. Она для него является анестезией, способом парализовать эмоции.

Достойно внимания Город несгибаемости: почему битва за Бахмут является решающей для контроля Украины над Донбассом

Хайку как анестезия

Это увлечение у Сергея Белинского появилось примерно в июле 2022 года. Переживание пережитой действительности он выкладывает в короткие строки на украинском языке.

В них военный рассказывает о действиях на фронте, свидетелем и участником которых является сам. Вдохновляется при этом фотографиями, которые создает, заменяя изображения короткими словами.

Каждый раз, когда я вижу кого-то в последний раз, когда я вижу его лицо, я сам боюсь смерти. Хайку – это как анестезия. Это способ парализовать эмоции,

– поделился Сергей Белинский.

Как поделился автор, хайку для него является формой выражения, позволяющей читателю с помощью нескольких слов представить мнения автора. "Хотя я боюсь смерти моих товарищей по оружию и себя, написание хайку – это выход для моих страданий", – написал военный.

Японское издание опубликовало стихи Сергея Белинского

Свое творчество защитник, находящийся на Бахмутском направлении, не только пишет "в стол". Стихи он отправил по электронной почте своей знакомой поэтессе Галине Шевцовой, профессору Киевского национального университета строительства и архитектуры, даже в Японию, куда она эвакуировалась.

В общей сложности он отправил женщине около 50 фотографий и видео с поля боя, а также 12 стихов, написанных на украинском языке вблизи Бахмута.

Именно с ней впоследствии связалась японская газета и опубликовала два хайку украинского воина на языке оригинала. А также добавила к ним перевод.



Хайку Сергея Белинского / Chunichi Shimbun

В издании поделились, что стихи Сергея Белинского рассказывают о переплете жизни и смерти на передовой.

Когда самого воина спросили о его планах после Победы, он ответил: "Я хочу в совершенстве изучать архитектуру. Я также хочу изучать историю и критиковать искусство. Однако я не знаю, когда настанет день, когда я смогу написать хайку о своей мирной повседневной жизни".