Более мощный STING-2: Юрий Голик показал новую модификацию отечественного квадрокоптера

Новая модель БпЛА обладает более мощным двигателем и емкостью аккумулятора. Недавно работоспособность обновленной модификации ударного дрона проверили в тестовых полетах.

Видео с испытаний на своей странице опубликовал предприниматель и волонтер Юрий Голик. Он с партнерами собрал команду разработчиков и организовал производство ряда украинских дронов разного назначения.

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Благодаря изменению и доработке технических компонентов инженерам удалось увеличить комфортную боевую нагрузку до 4 килограммов. Вес батареи STING-2 при этом составляет 1,2 килограмма.

Разработчики отмечают, что тестирование было успешным. Коптер подтвердил свои лётные характеристики, а также с легкостью справился с главной задачей – управляемым сбросом груза. Конечно, пока инженеры использовали муляж, а уже с взрывной утварью дрон вскоре поработает на фронте.

Все называют современную войну войной дронов. Мы видим, что чем качественнее и больше оснащены беспилотниками наши подразделения, тем чаще пылает российская техника и позиции, а сами наши военные меньше подвергаются опасности. STING-2 станет мощным помощником по дистанционной зачистке позиций россиян. Он уже уехал на тестирование в боевых условиях. Поэтому ожидаем отзывы бойцов,

– прокомментировал Юрий Голик.

Ранее предприниматель поделился видео работы дронов-камикадзе, также изготовленных его командой. Организовали взрывной "прилет" по блиндажу окупантов бойцы третьего батальона 25 Сичеславской воздушно-десантной бригады.