Смерть для ракет и вертолётов: как "Стингеры" уничтожают технику оккупантов

Еще одно оружие, пугающее российских оккупантов – это знаменитые ПЗРК Стингер. Они могут уничтожать как воздушные, так и наземные цели и даже крылатые ракеты.

Рассказываем о том, что такое "Стингеры", какие у них боевые возможности и чем они опасны для врага.

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Что такое "Стингер"

Stinger – это американский переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух". Разрабатывает их американская компания General Dynamics.

Этот ПЗРК предназначен для поражения воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет), а также для обстрела надводных и наземных целей.

"Стингеры" уничтожают цели как на земле, так и в воздухе / Фото Аrmyinform

Тактико-технические характеристики

Система наведения: оптическое самонаведение

оптическое самонаведение Длина ракеты: 1,52 м

1,52 м Диаметр ракеты: 0,07 м

0,07 м Стартовый вес: 10,1 кг

10,1 кг Вес ПУ: 5,6 кг

5,6 кг Дальность стрельбы: 200-4500 м

200-4500 м Максимальная высота цели: 3800 м

3800 м Максимальная скорость: 750 м/с

750 м/с Вес боевой части: 3 кг

3 кг Тип боевой части: осколочный

"Стингеры" одноразовые и имеют цифровую систему обработки сигнала. Кроме того, ракета оснащена тепловой головкой самонаведения. Главные характеристики и идея такого комплекса в простоте прицеливания и высокой боеспособности. Любой пехотинец может быстро научиться правильно прицеливаться, подсоединять батарею с аргоном для охлаждения тепловой головки самонаведения и стрелять.

Для использования "Стингеров" чаще всего нужно два человека, чтобы один стрелял, а другой подносил ракеты.

Где еще используют "Стингеры"

"Стингеры" находятся на вооружении более чем в 28 странах мира – Великобритании, Греции, Дании, Испании, Италии, Германии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, США, Швейцарии, Японии и, конечно, в Украине.

"Стингер" остается единственным ПЗРК на вооружении армии США / Фото Офиса Президента Украины

"Стингеры" активно начали использовать еще во времена холодной войны 1 за эти годы ПЗРК стали легендарными. К тому же Стингер остается единственным ПЗРК на вооружении армии США.

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Чем помогают "Стингеры"

С помощью переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер", которые Украина получила от стран-партнеров, во время боев в пятницу, 25 февраля, были сбиты семь российских вертолетов.

5 марта украинские военные сбили еще один вертолет оккупантов с помощью ПЗРК Стингер.