Латвия может передать Украине новую партию мощных Stinger

Латвия продолжает помогать Украине. Так, вскоре страна может передать нам новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Также Латвия планирует предложить обучение украинских воинов. Об этом сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце.

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Латвия снова предоставит военную помощь Украине

По словам Мурниеце, список военной поддержки Латвии "уже в кармане". Так, украинский фронт для европейской страны – это линия обороны.

Поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на просьбу президента Владимира Зеленского,

– заявила министр.

Латвия планирует отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также рассматривает возможность обучения наших военных.

"Мы будем продолжать помогать со Stinger, будем продолжать еще более интенсивное обучение украинских военных в Латвии", – подчеркнула Мурниеце.

Кроме того, министр добавила, что Украина высоко ценит беспилотники, и Латвия могла бы продолжать их поставлять.

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