Латвия может передать Украине новую партию мощных Stinger
Источник:LSM.lv
Латвия продолжает помогать Украине. Так, вскоре страна может передать нам новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.
Также Латвия планирует предложить обучение украинских воинов. Об этом сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце.
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Латвия снова предоставит военную помощь Украине
По словам Мурниеце, список военной поддержки Латвии "уже в кармане". Так, украинский фронт для европейской страны – это линия обороны.
Поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на просьбу президента Владимира Зеленского,
– заявила министр.
Латвия планирует отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также рассматривает возможность обучения наших военных.
"Мы будем продолжать помогать со Stinger, будем продолжать еще более интенсивное обучение украинских военных в Латвии", – подчеркнула Мурниеце.
Кроме того, министр добавила, что Украина высоко ценит беспилотники, и Латвия могла бы продолжать их поставлять.
Как Латвия помогает Украине
- Наши пограничники получили дроны от латвийских коллег.
- Летом бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о том, что воздушные силы ВСУ получили от его страны 4 вертолета.
- Также Латвия в Киев отправила еще 10 современных автобусов и гуманитарную помощь.
- Кстати, сейм Латвии ввел фактический запрет на выдачу виз гражданам России в связи с работой в Латвии или пребыванием в стране при удаленной работе. Кроме этого, ужесточили требование продления временных видов на жительство для граждан Беларуси.