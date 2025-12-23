Россиян снова обманули: журналисты засветили "двойника" во время пресс-конференции Путина
- Российские медиа показали двойника британского журналиста во время "прямой линии" с Владимиром Путиным, пытаясь ввести в заблуждение зрителей.
- Розенберг отметил, что даже не подозревал о существовании своего двойника.
Россияне в очередной раз пытались обмануть зрителей телевидения. Они нашли двойника известного человека и показали именно его.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Как россияне сами показали откровенный обман на своем телевидении?
Российские журналисты опубликовали видео с проведения "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. На одном из кадров можно заметить представителя британской службы BBC Стива Розенберга.
Однако оказалось, что на самом деле в кадре был не он, а его двойник. Розенберг лично находился на мероприятии. однако в поле зрения камер почему-то не попал. Зато российская пропаганда из государственных медиа сознательно показала интервью с подставным человеком. Этими действиями россияне в очередной раз продемонстрировали, что их сюжеты являются сплошной постановкой.
Пропагандисты взяли интервью у "подставного" Стива Розенберга: смотрите видео
Этот эпизод – показательный пример того, как российская пропаганда фабрикует "реальность" даже в формально открытых мероприятиях, подменяя факты удобными для Кремля образами,
– отмечают в ЦПД.
Интересно, что после выхода сюжета Стив Розенберг прокомментировал инцидент в сети Х. Он говорит, что даже не подозревал, что имеет двойника. Однако российские журналисты же считают иначе. Розенберг также подтвердил, что в кадре – точно не он.
Какие ложные заявления недавно распространяла российская пропаганда?
В сети распространяли сообщения о том, что Россия может высадить десант в Одесской области. Это были манипулятивные заявления, чтобы запугать население. Однако украинской стороне известно, что для такого наступления в России нет ни сил, ни средств и терроризировать Одессу Кремль может только ракетами и дронами.
Несмотря на заявления и угрозы Путина применить "Орешник" по Украине, эксперты Defense Express объяснили, что ракета "Арешник" не способна долететь до Киева. Они опровергли заявления пропагандистов, отметив что эта ракета по дальности полета не успеет долететь ни до столицы, ни к большей части Украины.
Российские утверждения об окружении украинских военных в Купянске является дезинформацией. Правду о ситуации на Харьковщине рассказал Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала. По его словам, украинские войска успешно отражают атаки и удерживают логистические маршруты, несмотря на неблагоприятные погодные условия и действия россиян.