Как россияне сами показали откровенный обман на своем телевидении?

Российские журналисты опубликовали видео с проведения "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. На одном из кадров можно заметить представителя британской службы BBC Стива Розенберга.

Однако оказалось, что на самом деле в кадре был не он, а его двойник. Розенберг лично находился на мероприятии. однако в поле зрения камер почему-то не попал. Зато российская пропаганда из государственных медиа сознательно показала интервью с подставным человеком. Этими действиями россияне в очередной раз продемонстрировали, что их сюжеты являются сплошной постановкой.

Пропагандисты взяли интервью у "подставного" Стива Розенберга: смотрите видео

Этот эпизод – показательный пример того, как российская пропаганда фабрикует "реальность" даже в формально открытых мероприятиях, подменяя факты удобными для Кремля образами,

– отмечают в ЦПД.

Интересно, что после выхода сюжета Стив Розенберг прокомментировал инцидент в сети Х. Он говорит, что даже не подозревал, что имеет двойника. Однако российские журналисты же считают иначе. Розенберг также подтвердил, что в кадре – точно не он.

