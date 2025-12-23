Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Дивіться також Британський журналіст розкрив, яку пропаганду Росія вкидає в Європу

Як росіяни самі показали відвертий обман на своєму телебаченні?

Російські журналісти опублікували відео з проведення "прямої лінії" з президентом Володимиром Путіним. На одному з кадрів можна помітити представника британської служби BBC Стіва Розенберга.

Однак виявилося, що насправді в кадрі був не він, а його двійник. Розенберг особисто перебував на заході. однак в поле зору камер чомусь не потрапив. Натомість російська пропаганда з державних медіа свідомо показала інтерв'ю з підставною людиною. Цими діями росіяни вкотре продемонстрували, що їхні сюжети є суцільною постановкою.

Пропагандисти взяли інтерв'ю у "підставного" Стіва Розенберга: дивіться відео

Цей епізод – показовий приклад того, як російська пропаганда фабрикує "реальність" навіть у формально відкритих заходах, підміняючи факти зручними для Кремля образами,

– зазначають у ЦПД.

Цікаво, що після виходу сюжету Стів Розенберг прокоментував інцидент в мережі Х. Він каже, що навіть не підозрював, що має двійника. Однак російські журналісти ж вважають інакше. Розенберг також підтвердив, що в кадрі – точно не він.

Які неправдиві заяви нещодавно поширювала російська пропаганда?