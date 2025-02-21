Спецпосланник Трампа заявил, что "подружился" с Путиным во время визита в Москву, – Sky News

Представители администрации Трампа продолжают шокировать заявлениями о приверженности к России и ее главе. Так, Стив Уиткофф поделился "приятными" впечатлениями от встречи с Путиным в Москве.

Стив Уиткофф – представитель Трампа на Ближнем Востоке – 11 февраля летал в российскую столицу, чтобы забрать оттуда преподавателя Марка Фогеля, которого Кремль обменял на хакера Александра Винника. Тогда стало известно, что спецпосланник американского президента провел с Путиным трехчасовую встречу, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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"Дружба" с военным преступником

На инвестиционном форуме, организованном Саудовской Аравией в Майами, Уиткофф рассказал о своей замечательной ночной поездке в Москву на прошлой неделе.

Так, спецпредставитель назвал причины успеха по освобождению Фогеля. Он отметил, что имел поддержку президента Трампа и очень хорошие отношения с саудитами.

Они (саудиты – 24 Канал) заверили нас, что это реальная возможность... и я решился на поездку. И мы поехали. И это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, общался, развивал дружбу, отношения с ним,

– поделился посланник.

Спецпосланник Трампа делится новостью о дружбе с Путиным: смотрите видео

После поездки Виткоффа в Москву были обеспечены переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, в которых он тоже участвовал.