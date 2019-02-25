Стив Ирвин касался животных: убитого скатом журналиста обвинили в харассменте

Международная организация PETA ("Люди за этичное обращение с животными") выразила возмущение тем, что кто-то чтит память погибшего телеведущего Стива Ирвина. В PETA уверены, что Ирвин – символ "харассмента (домогательство, травля и унижение – 24 канал) животных" и "худший пример из возможных".

К слову, это не первый пример оригинальной позиции PETA. Ранее организация обвинила фильм "История игрушек" в пропаганде насилия над овцами.

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Как PETA возмутилась дудлом о Ирвине

22 февраля в день рождения Стива Ирвина Google создала Doodle (серия рисунков, которые изображает поисковик в определенный день). Этот Doodle разместили в твиттере.

Crikey! Today's #GoogleDoodle in Australia, NZ and around the world celebrates Steve Irwin and his legacy. Follow Steve's journey as a zookeeper, conservationist and father → https://t.co/JfT7Kc5SIN @AustraliaZoo ️ pic.twitter.com/qJZ3RRkbne — Google Australia NZ (@googledownunder) 21 февраля 2019 г.

И все бы ничего, но твит репостнула PETA – с соответствующим комментарием о насилии Ирвина над животными.

#SteveIrwin was killed while harassing a ray; he dangled his baby while feeding a crocodile & wrestled wild animals who were minding their own business. Today’s #GoogleDoodle sends a dangerous, fawning message. Wild animals are entitled to be left alone in their natural habitats. https://t.co/9JfJiBhGLw — PETA (@peta) 22 февраля 2019 г.

"Стив Ирвин был убит во время харассмента ската. Он качал своего ребенка и кормил крокодила одновременно. Этот Doodle – опасное сообщение людям. Дикие животные имеют право на спокойствие в своей естественной среде", – говорится в твите.

It is harassment to drag exotic animals, including babies taken from their mothers, around from TV talk shows to conferences & force them to perform as Steve Irwin did. Animals deserve to live as they want to, not as humans demand––the #GoogleDoodle should represent that. — PETA (@peta) 23 февраля 2019 г.

А потом – больше: "Это харассмент относительно экзотических животных! В том числе, когда детенышей забирают от матери и заставляют играть роли в шоу Стива Ирвина. Животные заслуживают права жить, как животные, а не как требуют люди".

Как ретвит от PETA возмутил сотни тысяч людей

Ретвит приобрел безумную "популярность", на данный момент под ним уже более 100 тысяч комментариев.

So your response here is this Human deserved what he got and is better off dead?! You are a disgusting organizationand and should be absolutely ashamed!! He was a FATHER and a HUSBAND and did WAY more for wild life conservation than the IDIOT INTERN hired to write this tweet! — Drake Bell (@DrakeBell) 24 февраля 2019 г.

Большинство людей, которые высказались по этому поводу, полностью не согласны с претензиями PETA. В частности, многие отмечал, что Ирвин для природы сделал больше, чем PETA делала и будет делать.

Позицию PETA использовали даже для мема: "А вам не надо будет заботиться о животных, если животных не будет".

Несмотря на это, президент PETA Ингрид Ньюкирк заявила, что организация своей точки зрения не будет менять: "Этот невежественными день памяти – пощечина для людей, которые понимают, что трогать животных в их естественной среде нельзя. А таких людей – большинство".

Кто такой Стив Ирвин?

Это известный австралийский натуралист и тележурналист, автор многих фильмов и передач о живой природе. Мировую известность получил после сериала "Охотник за крокодилами", где Ирвин показывал различные трюки с рептилиями – иногда на грани жизни и смерти.



В одной из передач Стив одной рукой кормил крокодила, а в другой держал своего месячного сына.



В 2004 году Ирвин прекратил несколько своих успешных проектов из-за критики его отношения к животным.



Трагически погиб в 2006 году во время съемок фильма о подводном мире Австралии. По словам очевидцев, Стива во время погружения ударил в грудь огромный скат, проколов сердце и легкие.