Стив Ирвин касался животных: убитого скатом журналиста обвинили в харассменте
Международная организация PETA ("Люди за этичное обращение с животными") выразила возмущение тем, что кто-то чтит память погибшего телеведущего Стива Ирвина. В PETA уверены, что Ирвин – символ "харассмента (домогательство, травля и унижение – 24 канал) животных" и "худший пример из возможных".
К слову, это не первый пример оригинальной позиции PETA. Ранее организация обвинила фильм "История игрушек" в пропаганде насилия над овцами.
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Как PETA возмутилась дудлом о Ирвине
22 февраля в день рождения Стива Ирвина Google создала Doodle (серия рисунков, которые изображает поисковик в определенный день). Этот Doodle разместили в твиттере.
И все бы ничего, но твит репостнула PETA – с соответствующим комментарием о насилии Ирвина над животными.
"Стив Ирвин был убит во время харассмента ската. Он качал своего ребенка и кормил крокодила одновременно. Этот Doodle – опасное сообщение людям. Дикие животные имеют право на спокойствие в своей естественной среде", – говорится в твите.
А потом – больше: "Это харассмент относительно экзотических животных! В том числе, когда детенышей забирают от матери и заставляют играть роли в шоу Стива Ирвина. Животные заслуживают права жить, как животные, а не как требуют люди".
Как ретвит от PETA возмутил сотни тысяч людей
Ретвит приобрел безумную "популярность", на данный момент под ним уже более 100 тысяч комментариев.
Большинство людей, которые высказались по этому поводу, полностью не согласны с претензиями PETA. В частности, многие отмечал, что Ирвин для природы сделал больше, чем PETA делала и будет делать.
Позицию PETA использовали даже для мема: "А вам не надо будет заботиться о животных, если животных не будет".
Несмотря на это, президент PETA Ингрид Ньюкирк заявила, что организация своей точки зрения не будет менять: "Этот невежественными день памяти – пощечина для людей, которые понимают, что трогать животных в их естественной среде нельзя. А таких людей – большинство".
Кто такой Стив Ирвин?
Это известный австралийский натуралист и тележурналист, автор многих фильмов и передач о живой природе. Мировую известность получил после сериала "Охотник за крокодилами", где Ирвин показывал различные трюки с рептилиями – иногда на грани жизни и смерти.
В одной из передач Стив одной рукой кормил крокодила, а в другой держал своего месячного сына.
В 2004 году Ирвин прекратил несколько своих успешных проектов из-за критики его отношения к животным.
Трагически погиб в 2006 году во время съемок фильма о подводном мире Австралии. По словам очевидцев, Стива во время погружения ударил в грудь огромный скат, проколов сердце и легкие.