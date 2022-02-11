Стягивание войск РФ в Крыму, Беларуси и под Курск продолжается: фотодоказательства со спутника

Россия продолжает наращивать военные мощности в оккупированном Крыму и на белорусской территории. Также государство-агрессор стягивает силы под Курск – всего в сотне километров от украинской границы.

Новые фото со спутника, сделанные Maxar Technologies, обнародовал журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер. Данные были за 10 февраля.

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Сотни единиц техники заметили на аэродроме в Крыму

Так на аэродром Октябрьский, что в оккупированном Крыму, привезли около 550 палаток и сотни единиц военной техники. Также новое вооружение и личный состав прибыли под Новоозерное на берегу озера Донузлав.

Здесь разворачиваются силы артиллерии и проводят учения. Такая же ситуация у села Славное на северо-западном побережье Крыма.

Смотрите фото со спутника на аэродроме Октябрьский и с Новоозерного и Славного / Фото Maxar:

В сотне километров от границы Украины-скопление российских сил

На фото видно размещение реактивных систем залпового огня и бронетехники.

Дополнительные силы и на полигоне в Курской области. Он расположен всего в 110 километрах от украинской границы.

Фото из Курской области / Фото Maxar:

В Беларусь тоже прибывают российские военные

На аэродроме Жабровка, что в Беларуси, до начала февраля была спокойная ситуация. Однако по состоянию на 10 февраля здесь со спутника заметили вертолеты и военный транспорт. Также здесь развернули полевой госпиталь.

Вертолеты, техника и госпиталь на аэродроме Жабровка / Фото Maxar:

А это уже Речица, Гомельская область, в 45 километрах от границы Украины / Фото Maxar:

Войска России вблизи украинской границы: последние новости

Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Союзная решимость-2022". Именно ими прикрывали масштабное взыскание войск России на белорусскую территорию.

По данным Conflict Intelligence Team, Кремль в течение двух недель может завершить подготовку к наступлению на Украину. Сейчас Россия стягивает технику с Дальнего Востока и перебрасывает военных из Санкт-Петербурга и границ с Казахстаном.

Тем временем эпическое видео с российскими солдатами распространили в сети. Военные просто застряли в болоте в Ростовской области.

Всего несколько дней назад журналист Юрий Бутусов отмечал, что государство-агрессор до сих пор не начало отвод своих войск от границы Украины. Однако Москва в последнее время и не перебрасывала туда дополнительные силы.

Смотрите видео, как Россия и Беларусь проводят совместные учения:

Текст публікації Крістофера Міллера:

Супутникові знімки за останні 24 години показують, що Росія продовжує нарощувати війська в Криму, Білорусі та на заході Росії.