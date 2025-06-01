С 1 июня во Львове подорожает проезд в общественном транспорте: новая стоимость

Львовский городской совет не поддерживал поднятие цен на проезд в транспорте, но получил соответствующий запрос от перевозчиков. Власти приняли решение откорректировать тариф после всестороннего анализа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, которого цитируют на сайте городского совета.

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Какой будет стоимость поездки в общественном транспорте Львова

Структурные подразделения Львовского городского совета изучали составляющие тарифа на общественные перевозки вместе с поставщиками услуг. Во время анализа искали достаточные основания для повышения стоимости проезда, в частности – чем именно вызваны такие предложения и как это может повлиять на качество работы общественного транспорта.

Анализ показал, что изменить тарифы возможно. Поэтому с 1 июня стоимость проезда будет составлять:

8, 50 гривен для студентов с ЛеоКарт;

17 гривен при оплате общей ЛеоКарт/приложением LeoCard;

20 гривен при оплате банковской карточкой;

25 гривен для тех, кто платит наличными.

Перевозить груз при условии безналичного расчета можно будет за 17 гривен, а при оплате наличными – по-прежнему 25 гривен.

Решение поднять стоимость проезда прокомментировал директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Сегодняшнее корректировки дает возможность адаптировать тариф к экономическим реалиям, чтобы поддерживать стабильную работу общественного транспорта. Перевозчики обратились к городу с требованием поднять стоимость проезда и до 30 и даже 50 гривен. Вместе с экономическим блоком мы проверили обоснование, провели консультации с жителями и сошлись на компромиссном решении,

– отметил он.

Городская власть также предупреждает, что штраф за безбилетный проезд достигает 400 гривен. Люди с инвалидностью 1 и 2 групп, участники боевых действий, а также школьники, при наличии персонализированных ЛеоКарт будут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.

ЛГС выдвинули условия и для перевозчиков. Так они должны в дальнейшем улучшать качество услуг, в частности обновлять подвижной состав и обеспечивать выполнение вечерних рейсов. Генеральный директор Концерна "Экопастранс" Игорь Самардак добавил, что перевозчики теперь могут восстановить маршруты, которые ранее были закрыты из-за нерентабельности. В частности, на улицы вернется рейс №33, что позволит обеспечить быстрое сообщение между университетом и ТРЦ Victoria Gardens.

Перевозчики берут на себя обязательства продлить кредитную линию и закупить до конца года еще 30 автобусов. Ранее они за кредитные средства приобрели 80 транспортных единиц.

В 2023 году поездка в городских автобусах стоила 15 гривен. После запуска безналичной оплаты для пользователей ЛеоКарт тариф снизили до 13 гривен.

Напомним, руководители транспортных компаний объясняли, что поднять тарифы на проезд нужно из-за снижения средней стоимости одной поездки и расходов на топливо, обслуживание и обновление подвижного состава. По их расчетам, стоимость поездки должна была бы составлять 32 гривны. Однако корректировка тарифов, которое сделали, учитывает как реальные расходы перевозчиков, так и интересы пассажиров.