В небе 30 целей, от них ежеминутно можно ждать всего, – Игнат об угрозе ко Дню Независимости
Россияне продолжают ежедневно атаковать Украину крылатыми ракетами. дронами-камикадзе и другими воздушными целями. Стоит ли ожидать еще большей угрозы в День Независимости?
Ответил на этот вопрос в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что не стоит делиться предположениями, будут ли атаковать Украину в День Независимости, передает 24 Канал.
Читайте также Давно уже не было уничтожения таких целей, – Игнат привел детали сбивания вражеского Ка-52.
Россия всегда готова к атаке
По его словам, в момент общения с ведущими в небе находятся 30 воздушных целей врага. Речь идет о беспилотниках, самолетах-разведчиках и истребителях. Поэтому от оккупантов следует ожидать чего угодно и когда угодно.
Средства воздушного нападения, любые, будь то самолеты или ракеты – вопрос быстрый. Приняли решение, привели в боевую готовность, запустили,
– констатировал он.
Так, Воздушные силы накануне Дня Независимости будут "более ожесточённо, взвешено и уверенно" контролировать ситуацию в небе над Украиной. Впрочем, будут делать все так, как делают каждый день. У нас ведь на ежедневной основе раздаются воздушные тревоги, и каждый день есть угрозы.
Так, в ночь на 14 августа россияне атаковали Одесщину. Для этого враг использовал крылатые ракеты и дроны-камикадзе.
Сколько воздушных целей сбили
Начнем с того, что враг выпустил 15 "Шахедов", а также 8 "Калибров". Ими он бил в несколько волн: сначала дроны-камикадзе, потом ракеты, а потом снова дроны.
"Шахеды" запускали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), а вот "Калибры" – из акватории Черного моря, с фрегата в районе Ялты.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия,
– отчитываются в Воздушных силах.
К слову, около 5:00 на Бахмутском направлении также удалось уничтожить вражеский вертолет Ка-52. Это сделали защитники зенитного ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ.