Большого контрнаступления не будет, – военный обозреватель объяснил, почему этого не стоит ждать
Украинские защитники не разрешают российским оккупантам захватить новые территории. В Минобороны сообщали, что то, что они называют контрнаступлением, уже идет.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что речь идет только о точечных действиях. Об этом он сказал в эфире 24 канала. Кстати, данные аналитиков Института по изучению войны свидетельствуют о подготовке к контрнаступлению ВСУ на Юге Украины.
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По его словам, если говорить о большом контрнаступлении на всех фронтах – оно пока невозможно. Можно предполагать, что это произойдет только по отдельным направлениям.
Большого контрнаступления ВСУ как такового не будет,
– сказал эксперт.
Как он пояснил, ситуация постоянно меняется, а российские оккупанты меняют количество своих подразделений на разных плацдармах и операционных зонах.
Поэтому в Генштабе Вооруженных сил Украины должны постоянно пересматривать сценарии своих действий.
Коваленко о большом контрнаступлении ВСУ и "серой зоне" на Харьковщине: смотрите видео
Когда ждать контрнаступления
- Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщал 24 каналу, что все действия, предпринимаемые сейчас украинскими защитниками, в том числе уничтожение мостов и складов боеприпасов российских оккупантов, – это происходит подготовка к нашему контрнаступлению.
- Он также добавил, что август – это тот месяц, который принесет изменения. То есть мы ощутим первые потоки ленд-лиза и первые проявления нашего контрнаступления.
- В то же время эксперты вашингтонского Института изучения войны пришли к выводу, что украинская армия или уже начала идти в контрнаступление, или активно к нему готовится. На это указывают сразу несколько фактов, а также заявлений, сделанных не только в анонимном разговоре с журналистами, но и публично.