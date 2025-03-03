Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала. Защитник, который прошел самые горячие точки войны, стоял на обороне Луганского аэропорта и до последнего защищал Украину.

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Тернополь прощается с Героем

Во время выполнения боевого задания 29 июля 2023 года в Запорожской области Виктор Рыхлевич получил тяжелые ранения. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось.

Медицинские работники прилагали все усилия, чтобы спасти его, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

К слову, Василий Ратушный, родной брат активиста Романа Ратушного, погиб 27 февраля 2025 года во время боевого выезда. Защитник был оператором БпЛА "Птиц Мадьяра".

Украинцы в сети выражают соболезнования семье Ратушных, в частности его матери Светлане Поваляевой и отцу Тарасу Ратушному, а также вспоминают его как Героя.

На гибель Ратушного отреагировали известные лица, в частности представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий, капитан ВСУ Маси Найем.