Стоял с 23 февраля 2022: из одесского порта вышел контейнеровоз Joseph Schulte

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы. Он направляется в турецкий порт Амбарли и везет более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие. Это первое судно, вышедшее из одесского порта с 16 июля, когда закончилось зерновое соглашение.

Это первое судно, которое воспользовалось временным коридором для торговых судов до/с портов Большой Одессы. Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Что известно о судне

Joseph Schulte двигается установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины. Последний раз судно выходило в рамках зернового соглашения 16 июля из порта Одесса. В целом контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года.

Вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту – более 30 тысяч тонн груза (2114 контейнеров), в том числе с продовольствием. Коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России,

– сообщает министр.

Кубраков подчеркнул: сорвав зерновое соглашение, Россия пытается влиять на движение судов в украинские порты посредством информационных спекуляций и попыток провокаций в Черном море.

Контейнеровоз Joseph Schulte / Фото "Думская"

Что такое временный коридор в/из черноморских морских портов

Его предложила Украина в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет ИМО признает международное право нашего государства на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции.

Временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины действуют с 8 августа 2023 года – согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6.

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