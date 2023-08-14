12 августа в Одессе официально заработали шесть пляжей. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что считать это открытием полноценного пляжного сезона неправильно. Ведь заработали всего несколько зон оздоровления – пляжи, где смогли выполнить необходимые меры и условия безопасности.

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Опасность никуда не делась

По словам Гуменюк, опасность для морского побережья Одессы все еще существует: как ракетная, так и минная. Спикер напомнила, что враг часто атакует южные регионы, заходя именно из Черного моря. Поэтому даже в условиях успешной работы сил ПВО существует большой риск падения обломков ракет на прибрежную территорию.

Кроме того, остается высокой минная опасность. Оккупанты еще перед началом полномасштабного вторжения разбрасывали мины в море. По данным разведки, после выхода России из зерновой сделки они увеличили количество взрывчатки в море для усиления давления на порты. И это значит, что все эти мины могут принести течением на побережье.

Не следует исключать и опасность, созданную подрывом Каховской ГЭС. Его последствия до сих пор окончательно не устранены. В частности, тогда были образованы так называемые островки мусора, которые могут дрейфовать или оказаться на дне и быть подорваны штормом.

Наталья Гуменюк добавила, что погодный период сейчас особенно опасен, количество штормов будет расти.

Официальные пляжи могут тоже закрыть

Функционирование "официальных" пляжей тоже ограничено. Если шторм будет достигать двух и более баллов, такие пляжи не будут работать.

Спикер ОК "Юг" с грустью констатировала, что, к сожалению, люди продолжают пренебрегать своей безопасностью и использовать официально не открытые пляжи. Так, 14 августа на одном из них произошла трагедия – мужчина утонул.

Гуменюк уточнила, что этот пляж не был проверен и подготовлен для купания. Опасность для граждан может представлять не только взрывчатка, но и различные предметы, которые в качестве мусора занесла вода из Каховской ГЭС.

На побережье Одесщины взрываются мины