12 серпня в Одесі офіційно запрацювали шість пляжів. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що вважати це відкриттям повноцінного пляжного сезону неправильно. Адже запрацювали лише кілька зон оздоровлення – пляжі, де змогли виконати необхідні безпекові заходи і умови.

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Небезпека нікуди не поділася

За словами Гуменюк, небезпека для морського узбережжя Одеси все ще існує: як ракетна, так і мінна. Речниця нагадала, що ворог часто атакує південні регіони, заходячи саме з Чорного моря. Тому навіть в умовах успішної роботи сил ППО існує великий ризик падіння уламків ракет на узбережну територію.

Крім того, залишається високою мінна небезпека. Окупанти ще перед початком повномасштабного вторгнення розкидали міни у морі. За даними розвідки, після виходу Росії із зернової угоди, вони збільшили кількість вибухівки у морі для посилення тиску на порти. І це означає, що всі ці міни може течією принести на узбережжя.

Не варто виключати й небезпеку, створену підривом Каховської ГЕС. Його наслідки досі остаточно не ліквідовані. Зокрема, тоді були утворені так звані острівці сміття, які можуть дрейфувати або опинитися на дні та бути підірвані штормом.

Наталія Гуменюк додала, що погодний період зараз особливо небезпечний, кількість штормів зростатиме.

Офіційні пляжі можуть теж закрити

Функціонування "офіційних" пляжів теж обмежено. Якщо шторм сягатиме двох балів та більше, такі пляжі не працюватимуть.

Речниця ОК "Південь" із сумом констатувала, що, на жаль, люди продовжують нехтувати своєю безпекою і використовувати офіційно не відкриті пляжі. Так, 14 серпня на одному з них сталася трагедія – чоловік потонув.

Гуменюк уточнила, що цей пляж не був належно перевірений та підготовлений для купання. Небезпеку для громадян може становити не лише вибухівка, але й різні предмети, які як сміття занесла вода з Каховської ГЕС.

На узбережжі Одещини вибухають міни