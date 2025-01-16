Некоторые вещи в столетнем договоре с Британией можно делать и с другими странами, – Зеленский

Украина и Великобритания 16 января заключили столетнее соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Некоторые пункты из этого соглашения украинская сторона может делать и с другими партнерами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время его вечернего обращения 16 января.

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Что из столетнего соглашения с Британией можно делать с другими партнерами

Зеленский отметил, что подписание столетнего соглашения между Украиной и Британией – это принципиально новый формат отношений между нашими государствами.

Наиболее близкие отношения сейчас между Украиной и Британией, и некоторые вещи, которые мы включили в столетнее соглашение с Британией, точно можно делать также с другими государствами, развивая наши партнерства,

– отметил президент.

Он отметил, что говорится о большем оборонном взаимодействии и больше безопасности.

"Только на этот год мы имеем от Британии объем именно военной помощи 6,6 миллиарда долларов, из них более чем три – это будет ежегодный объем – объем поддержки обязательный, и это столько, сколько будет нужно – долгосрочно", – рассказал украинский лидер.

Кроме этого, в соглашении предусмотрено взаимодействие и экономическое, и технологическое, и образовательное – развитие наших школ и университетов вместе с британскими.

Зеленский также подчеркнул, что есть также и закрытая, тайная часть соглашения. В общем, все то, что действительно добавляет устойчивости Украине и возможностей развиваться.

К слову, столетнее соглашение между Украиной и Британией Владимир Зеленский подписал с Киром Стармером, во время визита последнего в Киев. Это соглашение должно положить углубление связей в оборонной и невоенной сферах.