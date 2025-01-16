Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час його вечірнього звернення 16 січня.

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Що зі сторічної угоди з Британією можна робити з іншими партнерами

Зеленський наголосив, що підписання сторічної угоди між Україною та Британією – це принципово новий формат відносин між нашими державами.

Найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією, і деякі речі, які ми включили в сторічну угоду з Британією, точно можна робити також з іншими державами, розвиваючи наші партнерства,

– зазначив президент.

Він зауважив, що мовиться про більше оборонної взаємодії та більше безпекової.

"Тільки на цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги 6,6 мільярда доларів, із них більш ніж три – це буде щорічний обсяг – обсяг підтримки обов'язковий, і це стільки, скільки буде потрібно – довгостроково", – розповів український лідер.

Окрім цього, в угоді передбачена взаємодія і економічна, і технологічна, й освітня – розвиток наших шкіл та університетів разом із британськими.

Зеленський також підкреслив, що є також і закрита, таємна частина угоди. Загалом, все те, що справді додає стійкості Україні та можливостей розвиватися.

До слова, сторічну угоду між Україною та Британією Володимир Зеленський підписав з Кіром Стармером, під час візиту останнього в Київ. Ця угода має покласти поглиблення зв'язків у оборонній та невійськовій сферах.