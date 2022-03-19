В столице задержан фанат "русского мира", у которого изъяли оружие и боеприпасы

В Киеве стражи порядка задержали фаната "русского мира". Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель Шевченковского района, 1957 года.

По словам руководителя Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, полицейские обнаружили, что задержанный помогал диверсионно-разведывательным группам в столице Украины.

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По месту жительства задержанного правоохранители провели обыск, во время которого они изъяли оружие и боеприпасы:

семь единиц огнестрельного оружия (в том числе винтовки с оптическими прицелами),

свыше 25 единиц холодного оружия,

холодного оружия, почти 3 тысячи патронов разного калибра,

разного калибра, автоматическое оружие военного образца.

Сотрудники полиции также обнаружили и изъяли шевроны оккупационных военных формирований, паспорта времен СССР, литературу пропагандистского и военного характера.

В Киеве задержали фаната "русского мира" / Фото Нацполиция

По данному факту возбуждено уголовное производство. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, задержанный привлек внимание Службы безопасности Украины. Поэтому они проверяют, имеет ли задержанный отношение к совершению преступлений против основ Национальной безопасности Украины.

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