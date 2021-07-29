Настоящий "киевлянин": в столице заметили необычный номерной знак у Volkswagen

В Киеве на дорогах заметили авто с номерным знаком – "киевлянин". В соцсетях обсуждают необычную машину.

Фото настоящего "киевлянина" опубликовал в твиттере Евгений Муджири – сооснователь портала об электромобилях Autogeek. Такой Volkswagen заметили в центре столицы.

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Так вот ты какой,

– иронично подписал фотографию ее автор.

"Прописка" уже не важна

В марте Министерство внутренних дел создало и ввело в действие приказ, который предусматривает изменения в регистрации номерных знаков. Отныне номера не будут зависеть от места "прописки" владельца транспорта.

В соответствии с приказом, определение административно-территориальной принадлежности транспортного средства будет по месту осуществления регистрации или перерегистрации.

Сервисные центры МВД выдают номерные знаки только своей области. Между тем раньше это зависело от места "прописки" владельца.