Фото справжнього "киянина" опублікував у твіттері Євген Муджурі – співзасновник порталу про електромобілі Autogeek. Такий Volkswagen помітили у центрі столиці.

До теми Можна забрати: у Києві після негоди назбирали номерні знаки автівок

То ось ти який,

– іронічно підписав світлину її автор.

"Прописка" вже не важлива

У березні Міністерство внутрішніх справ створило та ввело у дію наказ, який передбачає зміни у реєстрації номерних знаків. Відтепер номери не залежатимуть від місця "прописки" власника транспорту.

Відповідно до наказу, визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу буде за місцем здійснення реєстрації або перереєстрації.

Сервісні центри МВС видають номерні знаки лише своєї області. Натомість раніше це залежало від місця "прописки" власника.