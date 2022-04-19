Столичные полицейские-кинологи спасли от смерти брошенную собаку: трогательная история

Киевские правоохранители пришли на помощь собаке, которую оставили хозяева во время эвакуации. Четвероногого буквально спасли от смерти.

В полиции сообщили, что информация о животном появилась в одной из волонтерских интернет-групп. Говорилось, что собаку видели в поселке Броварского района.

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Собаку спасли от смерти

Инспектор кинологической службы Ирина Конош, которая вне работы свободное время посвящает волонтерской деятельности, рассказала, что в военное время ветлечебницы почти переполнены, поэтому собачку немедленно забрали в кинологический центр.

Мы не могли оставить Арчи умирать голодной смертью, сердце разрывается от одной этой мысли. Я позвонила своему руководителю с просьбой временно оставить его в нашем центре и оказать необходимую помощь. Он сразу согласился и всячески посодействовал в помощи Арчи выздороветь,

– говорит правоохранительница.

Сейчас четвероногий лечится и понемногу приходит в себя. Медики прогнозируют ему долгие годы жизни, ведь собачке всего три годика.

К слову, как только Арчи полностью выздоровеет, он с радостью будет ждать новых ответственных хозяев, которым подарит свою любовь и верность.