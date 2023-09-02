Пилоты на Восточном фронте всегда очень рискуют, – Игнат об авиакатастрофе в Донецкой области
Украинские пилоты, работающие на Восточном направлении, делают очень важное дело. Они всегда очень рискуют.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал. Он прокомментировал гибель экипажей двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области.
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Пилоты на Востоке всегда рискуют
Игнат отметил, что пилоты на Востоке работают в очень сложных условиях.
Вы понимаете, в каких условиях приходится выполнять задачи вертолетчикам, особенно на Восточном направлении, на линии боевого столкновения, где идет боевая работа, поддержка наземных сил. Поэтому там приходится летать очень низко и очень рисковать, когда враг превосходит тебя в воздухе,
– объяснил спикер Воздушных сил.
По его словам, пока нет информации, что могло привести к трагедии.
"Но я думаю, что пилоты делали все возможное, чтобы спасти себя и выполнить ту задачу, которая перед ними стояла", – подчеркнул Игнат.
Он подытожил, что пока идет расследование и нужно дождаться результатов.
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Кратко о трагедии в Донецкой области
- Трагедия с двумя украинскими Ми-8 произошла 29 августа. Два вертолета столкнулись во время выполнения боевого задания в Краматорском районе.
- Авиакатастрофа случилась при попытке совершить посадку, чтобы не стать целями российского истребителя Су-35.
- В настоящее время идет расследование. Рассматривают разные версии катастрофы. Предварительно это могла быть ошибка пилотов или попадание вражеской ракеты.
- Делом занимается Государственное бюро расследований. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз и проведены неотложные следственные действия.
- Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил полетов или подготовки к ним". Наказание за нарушение – лишение свободы на срок до 15 лет.