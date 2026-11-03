Не медики: в МВД рассказали о людях, приехавших оказывать помощь в Петропавловской Борщаговке

Правоохранители установили подробности столкновений, произошедших 2 ноября возле объекта Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке, в которых участвовали около 100 человек. Организаторы инцидента заранее планировали провокацию и пытались похитить военного.

Об этом стало известно из брифинга представителей силовых ведомств 3 ноября.

Что известно о "медиках" из Борщаговки

Лица прибыли на место инцидента под видом медицинской бригады, заявляя о намерении оказать помощь военным.

Глава Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил, что на самом деле они не имеют никакого отношения к системе здравоохранения. Автомобили частной скорой помощи были проданы ранее, а бывший владелец бизнеса подтвердил запрет на использование бренда.

По данным правоохранителей, женщина, выдававшая себя за медика, прибыла по просьбе родственницы военнослужащего, который самовольно покинул часть. До начала событий она проводила разведку местности и отправляла туда водителя.

Заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий заявил, что действия организаторов преступления планировались заранее и были полностью задокументированы силовиками. Главной целью провокации было похищение одного из военнослужащих для создания искусственного резонанса.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что женщине планировали разрешить забрать бойца под предлогом срочной госпитализации, после чего тот просто бесследно исчез бы.

Военного могли доставить в медучреждение якобы из-за травмы, а впоследствии он мог исчезнуть, и пришлось бы снова его разыскивать,

– подчеркнул командующий Нацгвардией.

В то же время Александр Пивненко подтвердил, что один из военных действительно получил тяжелую травму во время прохождения базовой общевойсковой подготовки. Во время объявления воздушной тревоги мужчина упал и, вероятно, повредил позвоночник, поэтому сейчас им занимаются квалифицированные врачи.

Командующий лично проверил арендованное помещение, где находились 26 человек, включая четырех военных, ожидающих плановой госпитализации. Подобные частные объекты военные арендуют в качестве временных пунктов рассредоточения личного состава для обеспечения безопасности от российских ударов.

Как уже сообщалось, по факту столкновений в Петропавловской Борщаговке начато расследование по статьям о массовых беспорядках, насилии и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Правоохранители уже установили личности около 100 участников инцидента, проводят обыски и готовят официальные подозрения организаторам.