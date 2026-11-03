Не медики: у МВС розповіли про осіб, що приїхали надавати допомогу у Петропавлівській Борщагівці

Про це стало відомо з брифінгу представників силових відомств 3 листопада.

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Що відомо про "медиків" з Борщагівки

Особи прибули на місце інциденту під виглядом медичної бригади, стверджуючи про намір надати допомогу військовим.

Очільник Національної поліції України Максим Цуцкірідзе повідомив, що насправді вони не мають жодного стосунку до системи охорони здоров'я. Автомобілі приватної швидкої були розпродані раніше, а колишній власник бізнесу підтвердив заборону на використання бренду.

За даними правоохоронців, жінка, яка видавала себе за медикиню, прибула на прохання родички військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Перед початком подій вона проводила розвідку локації та відправляла туди водія.

Заступник голови СБУ Іван Рудницький заявив, що дії організаторів злочину планувалися заздалегідь і були повністю задокументовані силовиками. Головною метою провокації було викрадення одного з військовослужбовців для створення штучного резонансу.

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Командувач Нацгвардії Олександр Півненко пояснив, що жінці планували дозволити забрати бійця під приводом термінової госпіталізації, після чого той просто безслідно зник би.

Військового могли доправити до медзакладу нібито через травму, а згодом він міг зникнути й довелося б знову його розшукувати– підкреслив командувач Нацгвардії.

Водночас Олександр Півненко підтвердив, що один із військових справді дістав тяжку травму під час проходження базової загальновійськової підготовки. Під час оголошення повітряної тривоги чоловік упав та, ймовірно, пошкодив хребет, тому наразі ним опікуються фахові лікарі.

Командувач особисто перевірив орендоване приміщення, де перебували 26 осіб, включно з чотирма військовими, які очікували на планову госпіталізацію. Подібні приватні об'єкти військові винаймають як тимчасові пункти розосередження особового складу заради безпеки від російських ударів.

Як вже повідомлялося, за фактом сутичок у Петропавлівській Борщагівці розпочато слідство за статтями про масові заворушення, насильство та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Правоохоронці вже встановили близько 100 учасників інциденту, проводять обшуки та готують офіційні підозри організаторам.