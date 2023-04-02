Избиение военного в Хмельницком: в сети сообщают о первых столкновениях возле храма

В хмельницком соборе представители УПЦ МП избили военного. У храма образовались стычки.

В Хмельницком, после того, как монахи УПЦ МП избили военного, люди начали собираться у храма.

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Что происходит у храма

Уже известно о первых стычках. В сети распространяют видео с места происшествия.

Что происходит у храма в Хмельницком: смотрите видео

Схватки у храма: смотрите видео

Что известно о ситуации: главное