Избиение военного в Хмельницком: в сети сообщают о первых столкновениях возле храма
2 апреля 2023, 18:40Читати новину українською
В хмельницком соборе представители УПЦ МП избили военного. У храма образовались стычки.
В Хмельницком, после того, как монахи УПЦ МП избили военного, люди начали собираться у храма.
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Что происходит у храма
Уже известно о первых стычках. В сети распространяют видео с места происшествия.
Что происходит у храма в Хмельницком: смотрите видео
Схватки у храма: смотрите видео
Что известно о ситуации: главное
- 2 апреля в хмельницком храме священники УПЦ МП напали с кулаками на украинского военного. Пострадавшим оказался Артур Ананьев, с самого начала полномасштабного вторжения ушедший добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.
- В УПЦ МП назвали инцидент провокацией. По их словам, мужчина не военный и первым напал на священнослужителя.
- Впоследствии стало известно, что хмельницкий священник написал заявление в полицию о якобы нападении на него в Свято-Покровском кафедральном соборе.
- По словам другого монаха храма Александра Рыбчинского, нападение на мужчину якобы произошло перед самим Евангелием.
- Рыбчинский также рассказал, что когда полиция спросила военнослужащего, имеет ли он отношение к военной службе, то он якобы сказал, что не имеет никакого отношения.
- Заметим, что в полиции открыли несколько уголовных производств и одно из них – по поводу пострадавшего военного.
- В Хмельницкий ОВА отреагировали на инцидент. Сергей Тюрин призвал дождаться правовой оценки ситуации от правоохранительных органов.