У Хмельницькому, після того, як ченці УПЦ МП побили військового, люди почали збиралися біля храму.
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Що відбувається біля храму
Вже відомо про перші сутички. У мережі поширюють відео з місця подій.
Що відбувається біля храму у Хмельницькому: дивіться відео
Сутички біля храму: дивіться відео
Що відомо про ситуацію: головне
- 2 квітня у хмельницькому храмі священники УПЦ МП напали з кулаками на українського військового. Постраждалим виявився Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт у складі 19 стрілецького батальйону.
- В УПЦ МП назвали інцидент провокацією. За їхніми словами, чоловік не є військовим і першим напав на священнослужителя.
- Згодом стало відомо, що хмельницький священник написав заяву до поліції щодо нібито нападу на нього у Свято-Покровському кафедральному соборі.
- За словами іншого ченця храму Олександра Рибчинського, напад на чоловіка буцімто стався перед самим Євангелієм.
- Рибчинський також розповів, що коли поліція запитала військовослужбовця, чи він має відношення до військової служби, то він нібито сказав, що не має ніякого відношення.
- Зауважимо, що у поліції відкрили декілька кримінальних проваджень і одне з них – щодо постраждалого військового.
- У Хмельницькій ОВА відреагували на інцидент. Сергій Тюрін закликав дочекатися правової оцінки цієї ситуації від правоохоронних органів.