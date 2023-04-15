У порта Рени столкнулись суда с животными и удобрениями: одно из них начало тонуть

В украинском порту Рени румынская баржа столкнулась с другим судном. Она перевозила удобрения.

В результате столкновения румынская баржа начала тонуть. По информации СМИ, на баржу было загружено более тысячи тонн удобрений, в частности сульфатом аммония.

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Что известно об инциденте

Когда она стояла на якоре, в нее врезалось другое судно, перевозившее скот.

"После столкновения румынская баржа начала набирать воду и тонуть, после чего раздался призыв о помощи. Румынский буксир переправил поврежденную баржу на румынскую сторону Дуная", – пишет издание.



У порта Рени столкнулись два судна / Фото Digi24

По информации журналистов, сейчас баржа наполовину затонула, носовая часть ее находится на берегу.



У порта Рени столкнулись два судна / Фото Digi24

Другое судно не получило повреждений и стоит на рейде порта Рени, сообщил портал replicaonline. На место прибыли представители администрации румынского порта Галац.

Ударившее баржу судно задержала украинская сторона. Румынский судовладелец теперь требует компенсации.

Название судна, повлекшего аварию, не сообщают. По данным издания, баржа наполовину затоплена – ее носовая часть лежит на берегу Дуная.

Виновник происшествия пытался скрыться в порту, однако его нашли и теперь пытаются арестовать.

Похожий инцидент в феврале

В Ренийском порту тонула баржа, принадлежащая компании из Румынии. Экипаж судна не травмировался. Это произошло 4 февраля. Тогда баржу удалось спасти.

По информации румынских журналистов, пять членов экипажа не травмировались. Баржа перевозила 860 тонн зерна.

Речь идет о барже JOKOR III под флагом Румынии. За плавучесть судна боролись всю ночь, сообщили 5 февраля в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Объем экспорта украинской агропродукции через порты Дуная вырос в 2022 году в 40 раз.