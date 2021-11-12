Столкнулись в небе: в сети появилось видео момента гибели российских десантников

Россия направила в Белоруссию подразделение десантников для проведения учений. Во время переброски погибли двое военных – офицер и солдат.

По предварительным данным, парашютисты столкнулись в воздухе из-за сильного порыва ветра. Момент попал на видео, которое впоследствии обнародовали в социальных сетях.

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Произошло схождение двух парашютистов с угасанием купола одного из парашютов. В результате погибли двое российский военных – офицер и солдат,

– пишут СМИ.

Российские средства массовой информации также сообщают, что инцидент произошел в пятницу, 12 ноября, на полигоне "Гожский" в Гродненском районе, что в Беларуси.

Российских десантников направили в Белоруссию

Минобороны РФ проинформировало, что на территорию Беларуси направили российских десантников. Целью являются вроде бы совместные тактические отработки с белорусскими военными.

К учениям привлекли самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России.