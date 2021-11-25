Столтенберг и Блинкен обсудили "необычную" военную активность России рядом с Украиной

Из-за ситуации возле границы Украины Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. Кроме того, темой разговора стала повестка дня встречи глав МИД стран НАТО.

Встреча глав МИД состоится уже 30 ноября – 1 декабря. Пресс-служба Госдепа США обнародовала детали разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Блинкен обсудил сегодня со Столтенбергом сообщения о необычной военной активности России возле Украины,

– говорится в сообщении.

Блинкен заметил, что с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге. Там состоится диалог по всему спектру вопросов, которые стоят перед НАТО.

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