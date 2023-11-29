Большое достижение и победа, – в НАТО отметили успехи ВСУ, в частности в Черном море

Украинские защитники не только демонстрируют достижения на суше, но и доставляют хлопот врагу в море. В Североатлантическом альянсе отметили достижения наших бойцов.

В среду, 29 ноября, в Брюсселе состоялось историческое заседание Совета Украина – НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг дал пресс-конференцию для прессы, во время которой отметил достижения нашего государства, в частности, в акватории Черного моря, – информирует 24 Канал.

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Столтенберг о достижениях наших военных

По словам чиновника, защитникам Украины удалось оттеснить флот российских захватчиков в Черном море и установить маршруты для экспорта зерна.

В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность,

– сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что в 2022 году Силы обороны нашего государства освободили значительную часть территорий Украины, а в этом году продолжают наносить большие потери России.

Украинская армия выиграла сражения за Киев, Харьков и Херсон. В этом году она продолжает наносить тяжелые потери России. Украина вернула себе 50% территории, которую сначала захватила Россия,

– констатировал Столтенберг.

По мнению генсека Североатлантического альянса, важнейшим является то, что Украина победила как суверенная, независимая, демократическая нация. Он акцентировал: "Это большое достижение, великая победа".

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