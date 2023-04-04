Столтенберг просит членов НАТО ежегодно выделять по 500 миллионов евро для Украины – Bloomberg

Генсек НАТО Йенс Столтенберг просит страны-члены НАТО ежегодно выделять по 500 миллионов евро для помощи Украине. Глава НАТО стремится к тому, чтобы союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP).

Фонд Комплексного пакета помощи Украине предусматривает краткосрочную помощь, как топливо, защитное снаряжение и способы противодействия российскому вторжению.

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Детали предложения Столтенберга еще прорабатывают

Также CAP направлена на предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.

В то же время, детали предложения Столтенберга, по данным источников Bloomberg, еще предстоит обработать.

Агентство отмечает, что помощь Украине в переходе на стандарты НАТО может также помочь союзникам поддерживать летальную поддержку посредством поставок современного вооружения на фоне истощения запасов советской техники.

3 апреля Столтенберг заявил журналистам, что министры иностранных дел стран-членов Альянса согласятся начать работу над многолетней программой для Украины, когда соберутся в Брюсселе на двухдневную встречу, которая начнется во вторник, 4 апреля.

Также Столтенберг ранее информировал, что с начала полномасштабной войны России члены НАТО предоставили Украине беспрецедентные 120 миллиардов долларов. По его словам, самый большой донор – США.

Кулеба в Брюсселе встретился с Боррелем

В Брюсселе впервые с 2017 года состоится комиссия "Украина – НАТО" на уровне министров. До этого встречи комиссии годами блокировала Венгрия из-за украинского Закона об образовании.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже прибыл в Брюссель. Он в социальных сетях сообщил, что свой визит в Брюссель начал со встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем

"Мы сосредоточились на шагах, направленных на ускорение инициативы ЕС по закупке боеприпасов для Украины, а также на путях расширения поддержки в рамках Европейского фонда мира. Кроме того мы обсудили будущие контакты между ЕС и Китаем", – отметил Кулеба.