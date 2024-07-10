Готовится ли Россия к нападению на страну НАТО: Столтенберг раскрыл разведданные

В течение последних месяцев на Западе обсуждали риск нападения России на одну из стран НАТО. Впрочем, Йенс Столтенберг исключил такую вероятность, приведя несколько аргументов.

Свою позицию генсек Альянса высказал перед началом заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне.

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Почему Россия не нападет на страну НАТО

Йенс Столтенберг обосновал свою уверенность в том, что пока Москва не готовит агрессию против государств-членов НАТО.

Разведданные свидетельствуют о том, что Россия полностью поглощена войной против Украины. Ради реализации своих амбиций там Путин переместил значительную часть своего войска, которое было размещено вдоль финской границы, в Украину.

Поэтому в Альянсе не видят прямой военной угрозы ни для одного из союзников. Впрочем, очевидно, что страна-агрессор будет прибегать к гибридным атакам, саботажу и другим действиям в отношении их.

Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет возможности осуществить нападение на другое государство одновременно с войной в Украине.

Также генсек НАТО отметил, что Украина не получит приглашение стать членом Альянса во время саммита в Вашингтоне из-за отсутствия консенсуса между странами-членами.