Вильнюсский саммит НАТО: Столтенберг рассказал, что ожидает для Украины от союзников

Вильнюсский саммит НАТО запланирован на лето 2023 года. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг рассказал, что ожидает для Украины от союзников на этой встрече.

Вильнюсский саммит НАТО будет важным по многим причинам. Об этом Столтенберг заявил во время своего визита в Киев 20 апреля, информирует 24 Канал.

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Что Столтенберг ожидает для Украины на саммите в Вильнюсе

По словам генсекретаря, он ожидает, что члены Альянса подтвердят поддержку Украины на долгие годы, как это потребуется. К тому же Столтенберг стремится, что союзники объявят, что и дальше будут оказывать значительную военную поддержку, которая позволит Украине победить как суверенное и независимое государство.

Также ожидаю, что союзники договорятся о дальнейшем укреплении пакета НАТО для Украины с еще большей поддержкой,

– отметил генсекретарь Альянса.

Столтенберг признал, что Зеленский поднял вопросы членства и гарантии безопасности, и это, по его мнению, будет очень важным элементом повестки дня на саммите.

"НАТО готовится к этому. Будущее Украины – вступить в НАТО. Все члены Альянса с этим согласны", – подчеркнул генсекретарь.

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