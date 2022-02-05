Столтенберг и Макрон обсудили Украину перед визитом президента Франции в Россию

Йенс Столтенберг 5 февраля пообщался по телефону с Эммануэлем Макроном. Политики обсудили скопление российских войск на границах с Украиной.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил на своей странице в соцсетях.

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Провели хорошую беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг нее,

– отметил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что высоко ценит личную преданность Макрона двойному подходу альянса:

сдерживание/защита;

диалог.

"Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", – отметил также генеральный секретарь.

Макрон поговорил с Байденом

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию 7 февраля. Уже на следующий день, 8 февраля, глава государства совершит официальный визит в Украину.

Эммануэль Макрон 2 февраля пообщался по телефону с Джо Байденом. Во время разговора президенты Франции и Соединенных Штатов отметили поддержке Украины и координировании совместных действий в случае вторжения России на территорию нашего государства.

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