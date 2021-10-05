Столтенберг не сомневается, что Украина будет в НАТО, но "не завтра"

Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО. Однако генсек Альянса считает, что это "не вопрос завтрашнего дня".

Соответствующее заявление Столтенберг сделал во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что союзники должны сделать больше для стран, которые стремятся вступить в НАТО.

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Генсек НАТО о вступлении Украины в Альянс

Столтенберг считает, что взаимодействие Альянса и стран, которые хотят к нему присоединиться, следует углублять путем проведения учений, обеспечения большей поддержки, а также помощи во внедрении реформ, борьбе с коррупцией и укреплении оборонительных учреждений.

Он также положительно оценил перспективы Украины.

Я думаю, очевидно, что это не произойдет завтра, но они (Украина и Грузия – 24 канал) присоединятся,

– отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также раскритиковал позицию некоторых политиков, что это может "разозлить Россию, поэтому следует быть осторожными".

"Прежде всего нужно определиться с основными ценностями, а именно, что каждое суверенное государство решает само за себя. А мнение, что Россию будет провоцировать присоединение меньших соседей к НАТО, абсолютно ошибочно", – убежден он.

Столтенберг подытожил, что на самом деле провокацию совершает Россия, обращая на это внимание.

Вступление Украины в НАТО: кратко