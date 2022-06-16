Столтенберг ответил Папе Римскому на заявление о том, что Россию "спровоцировали" на войну

Генсек НАТО отреагировал на заявления Папы Римского, что агрессия России в Украине вроде бы была "спровоцирована". Йенс Столтенберг заявил, что это исключительно война президента Владимира Путина.

Об этом генсек Североатлантического альянса заявил во время встречи министров обороны в Брюсселе - Рамштайн-3. Он отметил, что НАТО оказывает Украине военную помощь, чтобы реализовала свое право на самооборону.

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Столтенберг осудил войну, которую ведет Россия против Украины

Йенс Столтенберг осудил войну на истощение, которое Россия ведет против Украины. НАТО будет предлагать Киеву беспрецедентную поддержку с тем, чтобы украинцы смогли защититься от агрессии.

Более того, по словам Столтенберга, война, которую начала Россия, "изменяет правила игры", поэтому Альянс намерен развернуть больше морских и воздушных сил, а также сил киберзащиты.

В войне России против Украины виноват Путин, – генсек НАТО

НАТО – это оборонный союз, а война в Украине – это война президента Путина. То, что НАТО делало на протяжении многих лет, это поддержка независимой суверенной нации. Это никому не угрожает. Это не провокация,

– объяснил Столтенберг.

Он отметил, что ответственность за агрессию России несет президент Владимир Путин.

Недавно понтифик назвал войну возможно "спровоцированной"

Отметим, что недавно Папа Римский осудил агрессию России против Украины. При этом Франциск заметил , что, возможно, эта война была "спровоцированной" или "не предупрежденной".

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Понтифик почему-то сказал, что россияне вперед посылают "войска наемников", совершающих страшные преступления. Франциск считает, что пока все наблюдают за ужасами войны, отвлекается внимание от многих важных вещей, например продажи оружия.

Заявления Йенса Столтенберга о войне России в Украине

Йенс Столтенберг подчеркнул , что НАТО готовит переход Украины от оружия советских образцов на вооружение Альянса. Украина уже получила оружие от партнеров на миллиард долларов.

Новый пакет военной помощи Североатлантический союз будет рассматривать в Мадридском саммите НАТО в конце июня.

Ранее Столтенберг заговорил о цене мира , которую Украина готова заплатить. Мероприятие должно сделать все, чтобы Украина не шла на территориальные уступки.

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