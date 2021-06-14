Россию не будут спрашивать: Столтенберг пообещал помощь Украине со вступлением в НАТО

Страны-члены НАТО заявили, что двери Альянса открыты для Украины. В Североатлантическом Альянсе даже пообещали помочь Украине со вступлением в НАТО. Интересно, что мнение России по этому вопросу не будут принимать во внимание.

Такое мнение озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Важно В НАТО подтвердили обещание принять в свой состав Украину в соответствии с ПДЧ

Столтенберг отметил, что многие страны готовы предоставить Украине двустороннюю помощь со вступлением в НАТО. По его словам, главный сигнал саммита: НАТО поддерживает Украину.

В заявлении по итогам встречи в верхах мы закрепили, что двери НАТО открыты для Украины. Решение, принятое на Бухарестской встрече в 2008 году, остается в силе. Мы активизируем нашу деятельность для того, чтобы помочь Украине,

– подчеркнул генсек НАТО.

Он пообещал оказать помощь Украине в проведении реформ, которые нужны для продвижения по пути интеграции. В то же время Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе евроатлантической интеграции Украины.

"Каждая страна имеет право выбора пути. Сигнал такой: Украина и 30 стран НАТО принимают решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет здесь права голоса", – заявил генсек Альянса.

Недавно глава Кремля Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Он пояснил, что тогда ракеты до Москвы будут долетать быстрее, чем сейчас.

Несмотря на это, лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ.