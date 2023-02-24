Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюс

В июле в столице Литвы состоится саммит лидеров НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг пригласил на это событие и Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Йенс Столтенберг сообщил на брифинге в Таллине по случаю Дня независимости Эстонии, сообщает 24 Канал. Генсек НАТО рассчитывает на личное присутствие Владимира Зеленского.

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Столтенберг пригласил Зеленского

Йенс Столтенберг отметил, что вопрос личного присутствия Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе будет зависеть от ситуации в Украине, которая будет на момент его проведения.

Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть лично, но, конечно, это зависит от ситуации, потому что идет война, вторжение в его страну,

– подчеркнул Генсек Альянса.

Накануне в интервью изданию BNS посол Украины в Литве Петр Бешта заявил, что Владимир Зеленский планирует лично посетить саммит, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Следует отметить, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Президент Украины присутствовал в режиме видеосвязи.

Сунак предлагает разработать на саммите гарантии безопасности для Украины

На Мюнхенской конференции премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о том, что НАТО должно гарантировать безопасность Украины, которая в будущем точно будет частью Североатлантического союза. Глава британского правительства подчеркнул, что самое время начать разговоры о гарантиях безопасности для нашего государства, чтобы к саммиту в Вильнюсе они были готовы.

Также Сунак также призвал союзников Украины послать больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем противовоздушной обороны, чтобы Украина могла противостоять российскому вторжению. Кроме того, по мнению британского премьер-министра, война уже достигла критической точки и Украина может получить решающее преимущество, если ей предоставят необходимое оружие.