В НАТО призвали готовиться к затяжной войне и ответили, когда ждут Украину в Альянсе

Генеральный секретарь НАТО убежден, что надо готовиться к затяжной войне между Украиной и Россией. Однако Йенс Столтенберг не сомневается, что наше государство примут в Североатлантический альянс.

В воскресенье, 17 сентября, немецкие журналисты опубликовали интервью с генсеком Столтенбергом, в котором он прокомментировал ряд важных вопросов. В частности, по поводу российско-украинской войны и членства нашего государства в НАТО.

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Стоит ли ожидать "скорый мир"

По словам Йенса, в основном войны длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались. Соответственно, Североатлантический альянс должен быть готов к тому, что война России против нашего государства будет затяжной.

Мы все стремимся к быстрому миру. В то же время, мы должны осознавать: если президент Владимир Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир.

Кроме того, генсек отметил получение Украины надежных гарантий безопасности после окончания войны, которые сделали бы невозможным повторную агрессию со стороны России. Собственно, он не сомневается, что Украина будет в НАТО.

Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе. Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет у НАТО.

Мир начинает осознавать, что стоит запасаться ресурсами, потому что война может затянуться. В частности, канадский премьер Джастин Трюдо выступил с соответствующим заявлением не так давно и призвал G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, что в Кабмине прокомментировали, могут ли в НАТО пойти на компромисс с Россией, чтобы завершить войну.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина констатировала, что такие заявления не являются частью какой-либо официальной позиции Североатлантического союза.

Кроме того, она процитировала строчку из песни Тины Кароль: "Сдаться ты всегда успеешь", – и справедливо заметила, что это не та вещь – компромисс с врагом – которую вообще нужно планировать.