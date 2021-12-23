Столтенберг призывает Путина использовать праздники для отвода войск от Украины

Йенс Столтенберг призвал президента России Владимира Путина увести российские вооруженные силы от украинской границы. По мнению генсека НАТО, хорошая возможность сделать это в канун новогодне-рождественских праздников.

Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический союз готов к переговорам с учетом требований Кремля относительно дополнительных гарантий безопасности от НАТО. В то же время, генсек опроверг, что НАТО, например, может не принять в свои ряды Украину.

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Мы не пойдем на компромиссы по основным принципам. Мы не можем подвергнуть сомнению право НАТО защищать и оберегать всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой путь.

– заявил Столтенберг.

В то же время, политик выразил готовность сесть и поговорить с Россией в Совете НАТО – Россия.

"Это противоречит всему, что обеспечивало мир"

Столтенберг подчеркнул, что говорится также об уважении к суверенитету меньших стран. По словам Столтенберга, это совершенно противоречит всему, что обеспечивало мир и стабильность в Европе по окончании холодной войны.

"Эта идея о том, что такое великое государство, как Россия, может решать, что могут, а что не могут делать меньшие соседи, снова возвращает понятие сфер влияния", – подчеркнул генсек НАТО.

Украина хочет принять участие в саммите НАТО

Владимир Зеленский рассказал, что Украина может получить сигнал о членстве в НАТО уже во время саммита в июне 2022 года.

По мнению украинского лидера, Альянс может пригласить официальный Киев к участию в мероприятии.

Зеленский отметил, что его надежды на такое решение НАТО вполне серьезны. Очень важно, чтобы у Украины была конкретная перспектива.

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