"Война будет долгой" от Столтенберга: у Зеленского объяснили резонансные слова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к длительной поддержке Украины в войне с Россией, потому что война может быть продолжительной. Однако руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прогнозирует завершение войны до конца 2023 года. Поэтому возникает диссонанс.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк решил объяснить что означают слова Йенса Столтенберга в эфире национального телемарафона. Кроме того, чиновник объяснил, насколько правдивы прогнозы Кирилла Буданова.

Обратите внимание Россия до сих пор стремится захватить Украину: Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжной войне

Мир будет поддерживать Украину столько, сколько нужно

Михаил Подоляк подчеркнул, что международные партнеры Украины неоднократно заявляли о том, что вне зависимости от продолжительности войны будут поддерживать Украину. Их риторика неизменна, что и доказывают слова Столтенберга, призывающего готовиться к долгосрочной поддержке Украины. Советник главы Офиса Президента отметил, что речь идет о военной, финансовой и гуманитарной поддержке нашего государства.

Однако, как отметил Подоляк, есть вопросы относительно того, насколько глубоко наши партнеры понимают войну, ресурсные возможности Украины и России или даже собственные. По словам советника главы ОП, об этом больше говорит руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Мы исходим из того, что мы видим в России, и с точки зрения обеспечения российской армии, и с точки зрения того, какие боевые действия идут по разным направлениям и какие у них есть для этого способности, и какие способности мы планируем получить,

– подчеркнул Подоляк.

По словам чиновника, Россия пойдет на то, чтобы продолжить мобилизацию и закрытие границ, чтобы собрать как можно больше людей, ведь это единственный ресурс россиян. У них еще есть определенный запас ракет, снарядов и боеприпасов, но этого недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию на фронте. Поэтому советник главы ОП убежден, что прогнозы Буданова более реалистичны.

Мне кажется, что 2023 год будет годом окончательной финализации судьбы России,

– подчеркнул Подоляк.

Заявление Столтенберга и прогнозы Буданова: что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не отказалась от своих намерений полностью захватить Украину, поэтому будет продолжать войну. По его словам, Запад должен быть готов к длительной войне, чтобы Украина смогла не только убедить Россию в необходимости переговоров, но и на поле боя завоевать себе позицию, по которой страна-агрессор будет признавать наше государство независимым и суверенным.

В то же время руководитель украинской разведки Кирилл Буданов уверен, что 2023 год станет победным для Украины и во второй половине года или ближе к его концу следует ждать хороших новостей. Однако, по словам руководителя ГУР МО, хорошие новости не закончатся выходом Украины на границы 1991, ведь после этого начнется еще ряд интересных процессов.