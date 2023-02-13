Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, комментируя пролет российских ракет над Молдовой и Румынией. По словам Столтенберга, во время полномасштабного вторжения нужно быть готовым к разным вариантам развития событий.

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Как Столтенберг о комментировал пролет российских ракет над Молдовой и Румынией.

Во время массированной атаки Украины 10 февраля российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдавии и Румынии. Этот инцидент является серьезным прецедентом, ведь "Калибры" нарушили воздушное пространство НАТО.

Однако в Румынии сообщили, что ракета пролетела в 35 километрах от границы. Отвечая на вопрос журналиста о том, не видит ли Альянс угрозы в таких действиях россиян, Генсек во время пресс-конференции ответил, что войны всегда несут угрозу.

Войны опасны. Опасные вещи случаются каждый день,

– начал Генсек НАТО.

В то же время НАТО пытаются предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины. Для этого НАТО увеличило свое присутствие в Польше, Румынии, Словакии и других соседних странах.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не собирается вступать в войну против России. Однако будет помогать Украине в самозащите.

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Почему Румыния не подтверждает пролет российской ракеты над страной

Инцидент 10 февраля в очередной раз показал, что у Альянса нет решимости действовать, когда доходит до дела. Такое мнение выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По его словам, НАТО не готово себя защищать и ищет какую-либо возможность для того, чтобы сделать вид, что ничего не произошло. В то же время, Ступак отметил, что Альянс не является "мертвой организацией" и Украине еще стоит туда двигаться.