Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, коментуючи проліт російських ракет над Молдовою та Румунією. За словами Столтенберга, під час повномасштабного вторгнення потрібно бути готовим до різних варіантів розвитку подій.

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Як Столтенберг про коментував проліт російських ракет над Молдовою та Румунією

Під час масованої атаки України 10 лютого російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Цей інцидент є серйозним прецедентом, адже "Калібри" порушили повітряний простір НАТО.

Однак у Румунії повідомили, що ракета пролетіла за 35 кілометрів від кордону. Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не бачить Альянс загрози у таких діях росіян, Генсек під час пресконференції відповів, що війни завжди несуть загрозу.

Війни є небезпечними. Небезпечні речі трапляються щодня,

– почав Генсек НАТО.

Водночас НАТО намагаються запобігти будь-якій ескалації конфлікту поза межами України. Для цього НАТО збільшило свою присутність у Польщі, Румунії, Словаччині та інших сусідніх країнах.

Столтенберг також наголосив, що НАТО не збирається вступати у війну поти Росії. Однак продовжуватиме допомагати Україні у самозахисті.

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Чому Румунія не підтверджує проліт російської ракети над країною

Інцидент 10 лютого вкотре показав, що Альянс не має рішучості діяти, коли доходить до справи. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

За його словами, НАТО не готове себе захищати та шукає будь-яку можливість для того, щоб вдати ніби нічого не сталося. Водночас Ступак зазначив, що Альянс не є "мертвою організацією" й Україні ще варто туди рухатися.