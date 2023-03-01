Решение за Украиной, – Столтенберг отреагировал на военный путь возвращения Крыма

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал освобождение оккупированного Крыма военным путем. Столтенберг считает, что Крым имеет немаловажное значение для предстоящих переговоров Украины с Россией.

Отвечая на вопрос, есть ли у Украины вернуть Крым силой Столтенберг сказал, что "война должна закончиться за столом переговоров". Он отметил, что Украина должна решить, какие условия переговоров и что они могут быть приняты.

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Столтенберг заявил, что НАТО должно помочь Киеву с оружием

Генсек НАТО подчеркнул, что Украине нужно иметь сильную переговорную позицию, которая зависит от ситуации на поле боя.

"Наша задача – поддержать Украину, потому что мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от того, что происходит на поле боя", – сказал он.

Столтенберг добавил, что Украина сама решит, какое решение для нее приемлемо. В то же время, Запад, как говорит генсек НАТО, должен помочь Киеву с оружием.

Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого – оказать военную поддержку. Потом Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы,

– заявил он.

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