Столтенберг утверждает, что Турция не будет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО
Источник:пресс-конференция Йенса Столтенберга
Швеция и Финляндия из-за нападения России на Украину стремятся как можно скорее присоединиться к НАТО. Они сосредоточены на выполнении всех требований и надеются, что вступление в Альянс не займет много времени.
Президент Турции Реджеп Эрдоган скептически оценивал шансы Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Он делал заявления о том, что эти страны открыли свои двери для "террористических организаций", поэтому их вступление в НАТО под вопросом.
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Реакция Столтенберга
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на громкие заявления Турции о вступлении Финляндии и Швеции. Он заверил – ни о какой блокировке процесса речь не идет.
По словам Столтенберга, все беспокоящие Турцию проблемы можно будет решить очень быстро, и сроки вступления Финляндии и Швеции в Альянс тоже не будут долгими.
Я уверен, что мы сможем решить беспокойство, выраженное Турцией, таким образом, чтобы не задерживать членство или процесс вступления. Это должен быть быстрый процесс,
– заявил Столтенберг.
Он также добавил, что скорейшее вступление Финляндии и Швеции – это историческая возможность, которую НАТО должно использовать. Кроме того, НАТО готово работать со Швецией и Финляндией, чтобы Россия даже не подумала начать против них вооруженную агрессию.
Новости НАТО: коротко о главном
- По оценке НАТО, России в войне против Украины не удалось достичь никаких целей. Оккупанты провалили наступление на Киев, от Харькова ВСУ их откинули, продвижение на Донбассе также не идет по плану.
- По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина может победить в войне с Россией. Украинская армия и народ проявили невероятное мужество и героизм, а поддержка всего цивилизованного мира и мастерство наших воинов не оставляют рашистам никаких шансов.
- Швеция и Финляндия активно готовятся к подаче заявок на вступление в НАТО. Они хотят присоединиться к Альянсу как можно скорее, ведь соседство с Россией крайне опасно. В частности, шведы готовы подать заявку уже во вторник.
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