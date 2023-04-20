Практический визит, – Подоляк рассказал, зачем генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев

20 апреля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Украине. Целью этой поездки является сбор информации о перечне и количестве необходимого Украине оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он добавил, что визит очень символичен, ведь именно Украина дала новую жизнь альянсу, помогла НАТО переосмыслить свою роль в 21 веке.

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Благодаря Украине НАТО получило вторую жизнь

Подоляк говорит, что визит Столтенберга имеет три ключевых составляющих. Во-первых, Украина дала понять альянсу, что такое НАТО, какую функцию он должен выполнять в современном мире, где есть такие страны как Россия.

"Некоторое время все считали, что НАТО это пережиток Холодной войны, где есть лишь отдельные экспедиционные задачи, которые выполняют отдельные страны. Сегодня НАТО является ключевым гарантом безопасности для европейского континента", – подчеркнул он.

Вторая составляющая – оценка украинского опыта в войне современного типа. По словам советника главы ОПУ, именно Украина продемонстрировала странам НАТО, как происходит масштабная война в современном мире, как это влияет на жизнь граждан, какие реформы следует проводить в военно-оборонном комплексе, как быстро нужно принимать решения.

Третья составляющая – аудит, что есть и что еще нужно дать Украине, чтобы инициатива оставалась за нами и мы могли решать те задачи, которые поставлены перед нами,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что это абсолютно практический визит, который должен зафиксировать дополнительные потребности Украины и показать, что НАТО – это организация, которая может дать экспертную оценку своим членам, сколько и какого оружия нам еще нужно.

Россия продолжает лгать

Подоляк также прокомментировал российскую пропаганду, заявляющую, что этот визит является аудитом того, как Украина использует западное оружие. Он назвал три классических мифа, которые постоянно обсуждают в России.

Первый – конфликт между военно-политическим руководством в Украине.

– конфликт между военно-политическим руководством в Украине. Второй – Россия воюет с НАТО.

– Россия воюет с НАТО. Третий – Украина – это абсолютная коррупция и они продают оружие.

"Все это классическая российская ложь, которая и приведет ее к краху. Когда ты настолько неадекватен и неактуален, то это становится очевидно даже для российского мозга. Выйти из этой спирали они не могут и будут продолжать говорить так до конца войны", – отметил советник главы ОПУ.

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